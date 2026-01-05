Власти Кубы заявили, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
Во время операции США в Венесуэле погибли 32 гражданина Кубы. Об этом говорится в заявлении правительства Кубы, которое цитирует агентство Reuters.
Погибшие были военнослужащими кубинских вооруженных и разведывательных служб. Подробностей об их гибели в сообщении не приводится.
Куба объявила траур 5 и 6 января в память о погибших.
«Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом выполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления в прямом бою против нападавших или в результате бомбардировок объектов», — говорится в заявлении.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель, как пишет BBC News, заявил, что кубинские военные предоставляли защиту президенту Николасу Мадуро и его жене по запросу Венесуэлы.
По информации The New York Times, в результате операции США в Венесуэле погибли как минимум 80 человек, включая военнослужащих и мирных жителей.