Власти Кубы заявили, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли 32 кубинца

Во время операции США в Венесуэле погибли 32 гражданина Кубы. Об этом говорится в заявлении правительства Кубы, которое цитирует агентство Reuters.

Погибшие были военнослужащими кубинских вооруженных и разведывательных служб. Подробностей об их гибели в сообщении не приводится.

Куба объявила траур 5 и 6 января в память о погибших.

«Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом выполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления в прямом бою против нападавших или в результате бомбардировок объектов», — говорится в заявлении.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, как пишет BBC News, заявил, что кубинские военные предоставляли защиту президенту Николасу Мадуро и его жене по запросу Венесуэлы.

По информации The New York Times, в результате операции США в Венесуэле погибли как минимум 80 человек, включая военнослужащих и мирных жителей.

Читайте также

Захват Мадуро в Каракасе — это уникальная операция? Как она была организована? Почему армия Венесуэлы не дала отпор американским военным? И достиг ли Трамп своих целей?

Читайте также

Захват Мадуро в Каракасе — это уникальная операция? Как она была организована? Почему армия Венесуэлы не дала отпор американским военным? И достиг ли Трамп своих целей?