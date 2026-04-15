Через Ормузский пролив за сутки прошло более 20 судов. Коммерческое судоходство начало восстанавливаться

За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 коммерческих судов, сообщили The Wall Street Journal два американских чиновника.

По словам одного из собеседников, в числе этих судов — сухогрузы, контейнеровозы и танкеры, следующие как в Персидский залив, так и из него. Некоторые суда шли с отключенными транспондерами (устройство, передающее координаты), чтобы снизить риск атак со стороны Ирана.

WSJ отмечает, что поток судов через Ормузский пролив постепенно восстанавливается, хотя коммерческое судоходство все еще остается на уровне значительно ниже довоенного.

В Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что введение блокады иранских портов завершено. «Менее чем за 36 часов с момента введения блокады американские войска полностью остановили экономическую торговлю с Ираном по морю», — говорится в заявлении адмирала Брэда Купера.

После того, как первый раунд переговоров американской и иранской делегаций завершился без видимого результата, Дональд Трамп объявил, что военно-морские силы США «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». Позже Центральное командование вооруженных сил США пояснило, что блокировать будут все суда, направляющиеся в иранские порты. Однако ограничивать движение судов, проходящих через Ормузский пролив в порты других стран и обратно, США не будут, заявили в командовании.

Что происходит с Ормузским проливом? Сначала Трамп хотел его открыть, а теперь начал блокаду. Погодите, разве Иран не занимался тем же самым? Что пишут западные СМИ и аналитики о ситуации с проливом