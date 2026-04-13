Американское командование заявило, что начнет блокировать иранские порты 13 апреля

Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что блокада всего морского трафика в иранские порты начнется 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 по Москве).

В сообщении подчеркивается, что блокировать будут все суда, независимо от страны, если они направляются в иранские порты или покидают их, включая порты Ирана в Персидском заливе и Оманском заливе.

При этом США не будут препятствовать проходу судов через Ормузский пролив в порты других стран и обратно, следует из сообщения американского командования.

Президент Дональд Трамп объявил 12 апреля, что Военно-морские силы США «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». Он также приказал флоту выявлять и задерживать в международных водах суда, которые платили Ирану пошлину за проход через пролив.

На фоне провала переговоров США и Ирана, а также решения Трампа начать «морскую блокаду» Ормузского пролива, стоимость нефти Brent снова превысила 100 долларов за баррель.

Читайте также

Читайте также

