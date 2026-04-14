Новый фильм Кантемира Балагова «Варенье из бабочек» покажут в Каннах

В Каннах покажут фильм Кантемира Балагова «Butterfly Jam» («Варенье из бабочек»). Картина откроет программу «Двухнедельник режиссеров», которая проходит параллельно с международным кинофестивалем, объявили организаторы.

«Butterfly Jam» — англоязычный дебют Балагова. Изначально, пишет «Афиша», картина называлась «Моника» и должна была сниматься в России, однако в итоге съемки прошли в 2025 году во Франции.

Сюжет фильма разворачивает вокруг черкесской диаспоры в Нью-Джерси. Главного героя — подростка, мечтающего стать профессиональным рестлером, а пока работающего в ресторане своего отца — сыграл дебютант из Казахстана Талха Акдоган. В фильме также снялись: Райли Кио, Барри Кеоган, Гарри Меллинг, Томми Макиннис и Моника Беллуччи.

Балагов впервые участвовал в Каннском фестивале в 2017 году с фильмом «Теснота». Тогда он получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

В 2019 году он представил в Каннах свою картину «Дылда» и вновь получил приз ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд», а также награду за лучшую режиссуру.

«Butterfly Jam» — следующий после «Дылды» фильм Балагова, шестой в его фильмографии. Один из продюсеров фильма — Александр Роднянский.

После начала войны Балагов выступил против войны и уехал из России в США.