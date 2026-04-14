Китайский танкер прошел Ормузский пролив несмотря на американскую блокаду

Связанный с Китаем танкер «Рич Старри» (Rich Starry) прошел через Ормузский пролив, несмотря на морскую блокаду, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на данные сервиса для отслеживания судов MarineTraffic, а также аналитический отдел London Stock Exchange Group (LSEG) и аналитическую компанию Kpler.

Этот танкер ранее был известен под названием «Фулл Стар» (Full Star). В 2023 году он был внесен в санкционный список за помощь Тегерану в обходе энергетических санкций, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что это вторая попытка танкера выйти из Персидского залива за последние сутки. В момент, когда американская блокада вступила в силу, танкер направлялся в узкий проход возле иранского острова Кешм, затем он развернулся и спустя несколько часов снова начал движение, передавая сигнал, что у него китайские владелец и экипаж. По данным MarineTraffic, танкер идет под флагом Малави, однако власти этой страны заявили, что у них нет официального реестра морских судов.

Еще одно судно под названием «Элпис» (Elpis) вошло в воды Оманского залива через Ормузский пролив одновременно с началом американской блокады. По данным систем отслеживания Kpler и Vortexa, перед попыткой пройти Ормузский пролив судно заходило в иранский порт, пишет Bloomberg.

После безрезультатного завершения переговоров американской и иранской делегаций Дональд Трамп объявил, что военно-морские силы США «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». Позже Центральное командование США пояснило, что блокировать будут все суда, направляющиеся в иранские порты. Однако ограничивать движение судов, проходящих через Ормузский пролив в порты других стран и обратно, США не будут, заявили в командовании.

