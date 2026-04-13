«Коммерсант»: аудитория азиатских мессенджеров в России выросла на 60% на фоне блокировки телеграма

В России резко выросла аудитория азиатских мессенджеров на фоне блокировки телеграма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование МТС AdTech. В марте месячная активная аудитория (MAU) таких мессенджеров, по данным МТС AdTech, увеличилась в среднем на 60%.

Наибольший рост показал турецкий сервис BiP, чья месячная активная аудитория в марте выросла на 105%, до 1,68 миллиона активных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk увеличил MAU на 82%, до 436,4 тысячи активных пользователей. Китайский WeChat в марте нарастил аудиторию в России на 15%, до 1,15 миллиона активных пользователей.

Самый же быстрый рост в марте, по данным МТС AdTech, показал неофициальный телеграм-клиент Telega - на 160%, до активной аудитории почти в 7,5 миллиона человек. В начале апреля его удалили из App Store из-за отозванных сертификатов безопасности.

Да, Telega перехватывает вашу переписку. Удалите это приложение прямо сейчас

Рост популярности азиатских мессенджеров подтверждают и в других операторах связи. Так, в Т2 отметили рост пользователей WeChat с середины января, обратив при этом внимание на то, что зарегистрироваться в этом мессенджере сложно, так как для этого нужно получить СМС из Китая. В конце марта, по данным Т2, у пользователей резко выросла популярность KakaoTalk. В «Мегафоне» также зафиксировали рост числа пользователей в мессенджерах KakaoTalk, BiP и WeChat.

В целом за первый квартал 2026 года аудитория самого Telegram снизилась незначительно — на 1,5% по отношению к четвертому кварталу 2025 года, пишет «Коммерсант», указывая, что этот мессенджер сохранил статус лидера среди платформ с месячной активной аудиторией в 102 миллиона пользователей.

С начала марта пользователи в России стали сталкиваться с перебоями в работе телеграма. Источники нескольких изданий сообщили, что мессенджер планируют полностью заблокировать в России с 1 апреля. Уже в марте у многих пользователей телеграм не работал без средств обхода блокировок, а к 10 апреля международный исследовательский проект сообщил, что уровень аномалий, свидетельствующих о признаках блокировки телеграма достиг 95%.

Россияне массово скачивают самые разные мессенджеры — только бы не переходить в Max. Хит последних дней — корейский KakaoTalk В Южной Корее этот сервис используют более 90% жителей, однако за ее пределами он пока не слишком известен

