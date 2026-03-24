На фоне блокировок телеграма жители России, не желая переходить в мессенджер Max, продолжают активно искать альтернативные способы связи. В последние дни в стране резко выросла популярность южнокорейского KakaoTalk.

На момент выхода этого материала KakaoTalk поднялся на пятое место среди самых популярных приложений российского AppStore и на второе место (после Max) в категории «соцсети». В Google Play корейский мессенджер находится на пятом месте в категории «коммуникация» и на общем 28-м. Еще несколько дней назад он не входил даже в топ-100.

Мессенджер KakaoTalk появился в 2010 году, его владелец и создатель — частная корпорация Kakao, акции которой торгуются на Сеульской бирже. Основной рынок мессенджера — это Южная Корея. По состоянию на 2025 год в этой стране было 48,2 миллиона активных пользователей — свыше 95% совершеннолетних жителей страны и около 90% подростков. Во всех остальных странах мира у KakaoTalk суммарно лишь около пяти миллионов постоянных пользователей.

В Корее KakaoTalk — суперприложение, как WeChat в Китае. С его помощью можно оплачивать счета, заказывать такси, взаимодействовать с госслужбами и банками. Во всем остальном мире, включая Россию, его функциональность ограничена стандартным набором опций современных мессенджеров — это обмен текстовыми сообщениями, отправка изображений и стикеров, сторис, звонки.

По состоянию на сегодняшний день, отмечают пользователи, в России все эти функции работают без VPN. В приложении можно создавать и вести каналы, однако их монетизация доступна только для жителей Южной Кореи.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще есть волшебная ссылка — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Интерфейс KakaoTalk почти полностью русскоязычный, профильные издания отмечают, что в переводах иногда встречаются ошибки и опечатки, которые, однако, не слишком затрудняют его использование. Некоторые слова встречаются на английском.

В России корейский мессенджер доступен через Google Play, App Store и RuStore. Для регистрации с российского номера нужно отправить СМС на иностранный номер — мобильные операторы списывают за это несколько рублей.

В России KakaoTalk еще в 2024 году был внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Компании, внесенные в этот список, обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода и по запросам предоставлять ее силовикам. Выполняет ли корейский сервис эти требования, неизвестно. Как обращает внимание The Bell, по умолчанию в мессенджере отключено , но его можно включить в режиме «секретного чата».

