Фильм «Господин Никто против Путина», запрещенный в России, опубликовали в ютьюбе

«Русская служба Би-би-си» опубликовала на своем сайте и ютьюб-канале документальный фильм «Господин Никто против Путина», который стал лауреатом премии «Оскар» 2026 года.

Как отмечает издание, из-за лицензионных ограничений фильм доступен для просмотра только в 13 странах: это Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Латвия, Литва, Эстония и Узбекистан.

«Для зрителей из России, которые пользуются VPN: пожалуйста, поменяйте страну в настройках вашего провайдера VPN на одну из стран в списке, чтобы иметь возможность посмотреть фильм», — говорится в описании к картине.

Лента «Господин Никто против Путина», созданная американским режиссером Дэвидом Боренштейном и видеографом из Карабаша Павлом Таланкиным, победила в номинации «Лучший документальный фильм» на 98-й церемонии вручении премии Киноакадемии 15 марта.

Картина рассказывает о том, как российское государство навязывает школьникам пропаганду во время войны. В основу фильма легли видеоматериалы, отснятые Таланкиным в школе Карабаша после начала полномасштабной российско-украинской войны — линейки, собрания, торжественные вечера и уроки. В 2024 году Таланкин уехал из России, увезя с собой отснятый материал.

26 марта суд Челябинска запретил распространять фильм «Господин Никто против Путина» на территории России. На следующий день Минюст РФ объявил Павла Таланкина «иностранным агентом».