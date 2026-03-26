Суд в России запретил фильм «Господин Никто против Путина»

Центральный районный суд Челябинска запретил распространять на территории России документальный фильм «Господин Никто против Путина», сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Прокуратура попросила суд запретить доступ к фильму «в интересах неопределенного круга лиц» по трем адресам: в VK-видео, Yandex.kz и «Моушн видео», уточняет «Медиазона».

Обвинение сочло «пропагандой экстремизма и терроризма» показанный в одном из кадров фильма бело-сине-белый флаг, который считается символом легиона «Свобода России». Кроме того, прокуратура считает, что «содержание фильма сформировано через общую милитаризацию», а также что в нем выражается «негативное отношение к СВО и действующей власти».

Также прокурор отметил, что в фильме показывают лица несовершеннолетних детей без разрешения родителей.

Фильм «Господин Никто против Путина» создан режиссером Дэвидом Боренштейном и видеографом Павлом Таланкиным, который после начала войны в 2022 году снимал в школе города Карабаш, где он работал, как пропаганда проникает в жизнь учеников. 16 марта «Господин Никто против Путина» получил «Оскар» в в категории «Лучший документальный фильм». Российские государственные агентства, написавшие о других лауреатах, проигнорировали победителя в этой категории и ничего не написали о фильме.

«Господин Никто против Путина» — удивительный док о пропаганде, сопротивлении и патриотизме Этот фильм не только заслужил номинацию на «Оскар», но и вызвал массовое возмущение — даже среди антивоенной интеллигенции