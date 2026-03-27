Новый «иноагент»: Павел Таланкин — автор фильма «Господин Никто против Путина»
Минюст РФ обновил реестр «иностранных агентов», включив в него Павла Таланкина — видеографа из уральского города Карабаш, автора и главного героя документального фильма «Господин Никто против Путина».
Также в список «иноагентов» попали бизнесмен Виталий Гинзбург, журналистка Марина Скорикова и проект «Христиане против войны».
Картина «Господин Никто против Путина», созданная американским режиссером Дэвидом Боренштейном и видеографом из Карабаша Павлом Таланкиным, победила в номинации «Лучший документальный фильм» на 98-й церемонии вручении премии Киноакадемии 15 марта.
Картина рассказывает о том, как российское государство индоктринирует школьников во время войны. В основу ленты легли видеоматериалы, отснятые Таланкиным в школе Карабаша после начала полномасштабной российско-украинской войны — линейки, собрания, торжественные вечера и уроки. В 2024 году Таланкин уехал из России, увезя с собой отснятый материал.
26 марта суд Челябинска запретил распространять фильм «Господин Никто против Путина» на территории России.