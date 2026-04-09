Центр защиты прав человека «Мемориал» прекратил работу в России

Центр защиты прав человека «Мемориал» объявил, что с 9 апреля «прекращает любую работу непосредственно на территории России». С таким заявлением организация выступила после того, как Верховный суд РФ объявил «Международное общественное движение „Мемориал“» «экстремистской организацией».

«Мемориал» назвал решение суда «неправомерным» и «новым этапом политического давления на российское гражданского общество».

«Организации, названной в решении суда, не существует. Мы даже не знаем, в чем эту фикцию обвиняют: дело секретное, и ознакомиться с претензиями государства до сегодняшнего дня не представлялось возможным. Однако нельзя исключить, что репрессивный аппарат путинского режима будет преследовать сторонников и участников самых разных организаций Мемориала», — говорится в заявлении «Мемориала».

У нас нет сотрудников, членов или волонтеров в России. Мы не принимаем донаты с российских карт, поскольку это может подвергнуть риску наших жертвователей. За пределами путинской России Центр защиты прав человека «Мемориал» продолжит свою работу, независимо от любых репрессивных решений российских государственных органов.

В марте 2026 года Минюст обратился с иском в Верховный суд, требуя запретить в России и признать экстремистским «Международное общественное движение „Мемориал“». Верховный суд объявил о своем решении 9 апреля. Заседание суда проходило в закрытом режиме. «Международного общественного движения „Мемориал“» не существует, так как «Мемориал» представляет собой десятки разрозненных организаций, между которыми зачастую нет никакой юридической связи, отмечает «Медиазона». При этом суд запретил «деятельность его [движения] структурных подразделений».

