Немецкая правозащитная организация «Будущее. Мемориал» (Zukunft Memorial) пообещала расширить свою деятельность на фоне объявления «Мемориала» «экстремистами» в России. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Медузы».

«Теперь мы целенаправленно активизируем нашу работу за пределами Германии — в Европе и на международном уровне», — заявила глава Zukunft Memorial Ирина Щербакова.

Как подчеркнула Щербакова, на фоне криминализации увековечивания памяти внутри РФ такая деятельность должна «тем более оставаться заметной и эффективной за пределами России». Она призвала сторонников оказывать Zukunft Memorial дополнительную поддержку.

Верховный суд РФ 9 апреля объявил «Международное общественное движение „Мемориал“» «экстремистской» организацией и запретил ее деятельность на территории России. Фактически такого движения не существует, так как «Мемориал» — это десятки разрозненных организаций, между которыми зачастую нет никакой юридической связи.

Старше Российской Федерации Прокуратура добилась ликвидации «Мемориала». Вот его краткая история — для тех, кто почти ничего не знает об этой важнейшей правозащитной организации

