Минюст РФ потребовал объявить «Мемориал» «экстремистской» организацией

Министерство юстиции подало иск в Верховный суд с требованием объявить «Мемориал» «экстремистской» организацией и запретить ее деятельность на территории России.

Иск будет рассмотрен 9 апреля в закрытом режиме.

Обновлено. В «Мемориале» назвали иск Минюста «очередным проявлением систематического уничтожения инакомыслия в России». «В той России, которую пытается построить ее нынешнее руководство, где рушат памятники жертвам советских репрессий, попутно арестовывая тысячи людей по политически мотивированным уголовным делам, часто только за критику войны, каждый год, „Мемориал“ легально работать, видимо, не имеет права. Экстремистской является не абсолютно законная деятельность „Мемориала“ и других правозащитников, а такое видение „идеального государства“, построение которого мы сейчас наблюдаем», — заявил в комментарии «Эху» сотрудник «Мемориала», попросивший об анонимности.

В конце 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал». Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении «Международного Мемориала». Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в том, что они нарушили закон об «иностранных агентах».

В мае 2023 года в Женеве была учреждена международная ассоциация «Мемориал» — ее участниками стали 15 организаций ликвидированного Верховным судом РФ «Международного Мемориала». В феврале 2026 года Минюст РФ объявил ассоциацию «Мемориал» «нежелательной» на территории России.