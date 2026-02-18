Новые «нежелательные»: международный «Мемориал» и проект Ильи Шуманова по изучению проблем Арктики

Министерство юстиции обновило перечень организаций, деятельность которых признана «нежелательной» на территории России.

В обновлении от 17 февраля реестр пополнили:

британский аналитический центр «Общество Генри Джексона»;

государственное Японское агентство по международному сотрудничеству;

немецкая НКО «Будущее. Мемориал»;

проект «Арктида»;

грузинская «Гражданская инициатива за демократический и евроатлантический выбор»;

Международная ассоциация «Мемориал».

Проект «Арктида», который занимается проблемами Арктического региона, основал Илья Шуманов, антикоррупционный эксперт, ранее возглавлявший «Трансперенси Интернешнл — Россия». После попадания в реестр «нежелательных» организаций «Арктида» объявила, что прекращает все проекты и сотрудничество с людьми и организациями в России. «В ближайшее время „Арктида“ примет решение о том, будем ли мы продолжать свою работу, о чем мы сообщим во всех наших соцсетях. До этого момента мы возьмем паузу в публикациях», — сообщили в организации.

Международная ассоциация «Мемориал» была учреждена в мае 2023 года в Женеве. Ее участниками стали 15 организаций международного общества «Мемориал», которое ликвидировали по решению Верховного суда в декабре 2021 года.