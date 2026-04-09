Подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой объявили в розыск в России

В базе розыска МВД России появились карточки Карины Иминовой и Саида-Хамзата Байсарова, которых считают причастными к убийству уроженки Чечни Айшат Баймурадовой, сообщили правозащитники из «Кризисной группы СК SOS».

В карточках говорится, что Иминова и Байсаров «разыскиваются по статье УК». Какой именно — ведомство не уточняет.

Иминова также разыскивается как пропавшая без вести. «Это может говорить о том, что друзья или родственники тоже ищут Иминову и обратились в органы с соответствующим запросом», — отмечают правозащитники.

Кроме того, в карточке Иминовой указаны две национальности (лачка и кыргызка), тогда как аналогичная информация о Байсарове отсутствует. Он уроженец Чечни.

Когда именно Иминову и Байсарова объявили в розыск, МВД не уточняет.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, сбежавшая от семьи, пропала в Ереване 15 октября 2025 года. Девушка пошла на встречу со знакомой по соцсетям Кариной Иминовой и не вернулась. Через несколько дней Баймурадову нашли мертвой.

Иминова попала на камеры видеонаблюдения дома, где убили Баймурадову. В момент съемки, по данным правозащитников и журналистов, ее сопровождал Саид-Хамзат Байсаров. Его называют племянником бизнесмена Руслана Байсарова — отца младшего сына певицы Кристины Орбакайте и друга главы Чечни Рамзана Кадырова.

Следствие считает Иминову и Байсарова подозреваемыми в убийстве Баймурадовой. Армения объявила их в розыск еще в ноябре 2025 года. Предполагается, что подозреваемые действовали по указанию «пока не установленного лица».

Правозащитники и друзья смогли похоронить Айшат Баймурадову только в марте 2026 года. За пять месяцев после убийства никто из родственников за телом так и не приехал.