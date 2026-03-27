В Ереване похоронили убитую чеченку Айшат Баймурадову. За пять месяцев никто из родных не приехал за ее телом

Чеченку Айшат Баймурадову, убитую в Армении в октябре 2025 года, похоронили на Нубарашенском кладбище в Ереване. Похороны организовали армянские власти, сообщает кризисная группа СК SOS.

На церемонию пришли около 40 человек — знакомые погибшей, активисты и журналисты, пишет издание «Вот так». Могила Баймурадовой находится на отдельном участке кладбища, где людей хоронят без надгробий.

Тело Айшат Баймурадовой находилось в морге более пяти месяцев. По законам Армении его могли передать для захоронения только родственникам, но они не отвечали на запросы. В итоге власти Армении согласились оплатить похороны.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, сбежавшая от семьи, пропала в Ереване 15 октября 2025 года. Девушка пошла на встречу со знакомой по соцсетям Кариной Иминовой и не вернулась. Через несколько дней Баймурадову нашли мертвой.

Иминова попала на камеры видеонаблюдения дома, где убили Баймурадову. В момент съемки, по данным правозащитников и журналистов, ее сопровождал уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Считается, что он племянник бизнесмена Руслана Байсарова — отца младшего сына певицы Кристины Орбакайте и друга главы Чечни Рамзана Кадырова.

Следствие считает Иминову и Байсарова подозреваемыми в убийстве Баймурадовой. Предполагается, что они действовали по указанию «пока не установленного лица». Россия на запросы Армении о помощи в следствии не отвечает.