Выручка России от экспорта нефти приблизилась к максимальным значениям с 2022 года

Россия получает от экспорта нефти больше, чем когда-либо с первых недель большой войны с Украиной, благодаря резкому росту цен и увеличению объемов поставок, сообщило агентство Bloomberg 8 апреля.

На неделе с 29 марта по 5 апреля объем экспорта нефти из России вырос до 2,02 миллиарда долларов в неделю — это максимальный показатель с июня 2022 года.

Больше Россия экспортировала только в начале российско-украинской войны.

Война на Ближнем Востоке привела к росту мировых цен на нефть до многолетних максимумов и усилила спрос на российскую нефть после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив для судоходства.

Однако из-за ударов Украины по нефтяным объектам России и двухнедельного перемирия между США и Ираном, которое привело к обвалу цен на нефть, военная казна Кремля не может в полной мере воспользоваться преимуществами высоких цен, отмечает агентство. Временное прекращение огня на Ближнем Востоке может сократить доходы Москвы, указывает Bloomberg.

Стоимость российской нефти марки Urals по состоянию на 2 апреля составляла 116 долларов за баррель, что стало максимальным значением за 13 лет.

