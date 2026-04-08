Стенограмма разговора Владимира Путина и Виктора Орбана, опубликованная агентством Bloomberg, показывает премьер-министра Венгрии «с весьма прагматичной и эффективной точки зрения». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным Bloomberg, премьер Венгрии в разговоре с российским президентом в октябре 2025 года говорил, что «готов пойти на многое», чтобы помочь в том числе в урегулировании войны в Украине и организации саммита России и США в Будапеште. Орбан добавлял, что в любом вопросе, где может быть полезен, «я к вашим услугам».

Во время разговора с Путиным Орбан также сравнил себя с «мышью», помогающей «льву», писал Bloomberg. Это популярная в Венгрии детская сказка на основе басни Эзопа, в которой мышь освобождает льва из сетей после того, как тот сохранил ей жизнь. В стенограмме отмечается, что эта реплика вызвала смех у Путина.

Представитель Кремля заявил, что в опубликованной беседе «нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией».

«Там, наоборот: информация, которая опубликована в „Блумберге“, она, собственно, показывает Орбана с весьма прагматичной и эффективной точки зрения. Он, действительно, очень эффективный политик, эффективный глава государства, который именно защищает интересы своей страны: не России, не Америки, а именно своей страны — Венгрии. Материал который опубликован, он это демонстрирует. Я бы даже его воспринял как материал в поддержку Орбана», — заявил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что многие силы в Европе «не хотели бы, чтобы Орбан снова победил на выборах». Эти силы, по мнению Пескова, считают, что публикация таких материалов может навредить премьеру Венгрии.

В марте Financial Times писала, что Кремль начал информационную кампанию, направленную на то, чтобы помочь премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес» победить на парламентских выборах 12 апреля 2026 года. По данным FT, администрация президента РФ одобрила план, который должен улучшить рейтинги «Фидес». В Кремле называли эту информацию фейком.

Журналисты опубликовали прослушку разговоров глав МИД России и Венгрии Лавров просил Сийярто помочь снять санкции с сестры Алишера Усманова (и их сняли). Сийярто рассказывал Лаврову о переговорах внутри ЕС

