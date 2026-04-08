Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит команду представителей США на переговорах с Ираном, намеченных в Исламабаде на 11 апреля.

Вместе с ним в команду переговорщиков войдут специальный посланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени, и мы с нетерпением ждем этих личных встреч», —сказала Ливитт на брифинге для журналистов.

Представитель Белого дома заявила об этом вскоре после того, как Пакистан объявил, что зафиксировал нарушение режима прекращения огня между США и Ираном. Представители Тегерана при этом заявили, что перекрыли Ормузский пролив из-за того, что Израиль, несмотря на прекращение огня, продолжил масштабные боевые действия против «Хизбаллы» в Ливане.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что «США должны сделать выбор — перемирие или продолжение войны через Израиль». «Весь мир видит массовые убийства в Ливане. Мяч находится на стороне США, и мир наблюдает, выполнят ли они свои обязательства», — сказал Арагчи.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в то же время заявил, что считает переговоры «неразумными», поскольку США нарушили договоренность о прекращении огня в Ливане, воздушное пространство Ирана нарушил беспилотник, а США отрицают право Ирана на обогащение урана.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Иран поставил условие для участия в переговорах с США — прекращение огня в Ливане. Белый дом при этом считает, что Ливан не входит в соглашение о прекращении огня с Ираном.

США и Иран договорились о прекращении огня на две недели. При этом Израиль, несмотря на прекращение огня, 8 апреля нанес удар по объектам «Хизбаллы» в Ливане. По данным властей, погибли по меньшей мере 254 человека и более 1165 получили ранения.

