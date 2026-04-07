В Пермском крае школьник напал на учительницу с ножом. Она погибла

В школе № 5 города Добрянка Пермского края (примерно в 60 километрах от Перми) 17-летний девятиклассник напал с ножом на учительницу, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Нападение произошло у входа в школу. Учительницу доставили в больницу, где она умерла от полученных ранений. «К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось», — сообщил Манохин.

Причина нападения неизвестна. Школьника забрали в территориальный отдел полиции, его мотивы выясняются, заявили в региональном МВД.

Телеграм-каналы Mash, Shot и другие пишут, что речь идет о 55-летней учительнице русского языка и литературы, которая была классным руководителем подростка. Утверждается, что у него была «личная неприязнь».

Глава муниципального округа Дмитрий Антонов пишет, что девятиклассник состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.