Пакистан призвал Трампа дать еще две недели на то, чтобы закончить войну с Ираном. И попросил Тегеран на это время открыть Ормузский пролив

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил президента США Дональда Трампа продлить на две недели крайний срок для достижения мирного соглашения с Ираном.

«Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке продвигаются неуклонно <…> и могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я настоятельно прошу президента Трампа продлить срок [достижения соглашения с Ираном] на две недели», — написал Шариф в соцсети икс вечером 7 апреля.

Премьер-министр Пакистана также призвал Иран на две недели открыть Ормузский пролив «в качестве жеста доброй воли».

Пакистан попросил стороны конфликта соблюдать повсеместное прекращение огня в течение двух недель, чтобы дипломаты смогли «добиться окончательного прекращения войны».

Трамп в беседе с Fox News не стал прямо комментировать предложение Пакистана: «Могу сказать одно — я знаю его очень хорошо. Он очень уважаемый человек, во всем мире». Трамп отказался говорить о ходе переговоров, заявив, что «прямо сейчас у нас идут напряженные переговоры».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила Axios, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана: «Президент был проинформирован о предложении, ответ последует».

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что Иран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня. Источник добавил, что Тегеран готов как к миру, так и к войне.

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Иран открыл Ормузский пролив, по которому в обычное время проходит одна пятая всех мировых поставок нефти. В противном случае Трамп пообещал, что США начнут наносить удары по электростанциям, мостам и другим критически важным объектам инфраструктуры Ирана. Тегеран в ответ угрожает нанести удары по энергетическим объектам в странах Персидского залива. Крайний срок ультиматума Трампа истекает в ночь на 8 апреля.

Пакистан выступает одним из посредников в переговорах между США и Ираном. По данным Reuters, Пакистан предлагал сторонам конфликта мирный план, который предусматривал немедленное прекращение огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе. Иран отверг предложение о временном перемирии, заявив, что нужно добиться окончательного прекращения войны.

Газета The Wall Street Journal сообщила 7 апреля, что, по данным чиновников из стран Ближнего Востока, Иран прекратил прямые контакты с США из-за угроз Трампа уничтожить «целую цивилизацию». При этом источники отметили, что переговоры с посредниками по поводу прекращения огня продолжаются. В Иране при этом заявили, что «дипломатические и непрямые каналы переговоров с США не закрыты».

Читайте также

Ближний Восток готовится к эскалации войны США собираются бомбить иранские электростанции. Соседние страны ждут ударов Ирана и планируют ответ

Читайте также

