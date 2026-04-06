Reuters: США и Иран получили от Пакистана план прекращения войны. Он включает немедленное прекращение огня

Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана — в случае его согласования он вступит в силу уже 6 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

План Пакистана, который выступает одним из посредников в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, предусматривает немедленное прекращение огня, что означает возобновление прохода судов через Ормузский пролив. Затем сторонам дается 15-20 дней для согласования более широкого мирного соглашения. Заключительные переговоры с подписанием соглашения пройдут в Исламабаде.

Предполагается, что итоговое соглашение будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций и разблокировку замороженных активов, говорит источник Reuters.

По информации агентства, переговоры по поводу мирного плана «всю ночь» вел командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир, который общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Издание Axios сообщало, что США и Иран при участии группы региональных посредников обсуждают условия возможного прекращения огня сроком на 45 дней, которое могло бы привести к окончанию войны. Собеседники издания считают, что шансы достичь договоренности в ближайшие 48 часов невелики, но это последняя попытка избежать серьезной эскалации войны. По словам источников, у США и Израиля готов план массированных ударов по иранским энергетическим объектам. В ответ, как предполагает издание, Иран будет наносить удары по энергетическим объектам стран Персидского залива.

4 апреля Трамп заявил, что через двое суток на Иран «обрушится ад», если Тегеран не согласится на сделку и не откроет Ормузский пролив. Вечером 5 апреля президент США опубликовал пост, в котором, вероятно, отложил начало ударов по энергетическим объектам Ирана: «Вторник, 20:00 по восточному времени (03:00 по московскому времени 8 апреля — прим. „Медузы“)».

Читайте также

Судя по всему, иранский режим не только выжил, но и укрепился. Никита Смагин подводит итоги месяца войны для Исламской Республики И рассказывает как она превращается в гарнизонное государство

Читайте также

