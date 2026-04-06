Axios: США и Иран пытаются договориться о прекращении огня на 45 дней

США и Иран при участии группы региональных посредников обсуждают условия возможного прекращения огня сроком на 45 дней, которое могло бы привести к окончанию войны, пишет Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания считают, что шансы достичь договоренности в ближайшие 48 часов невелики, но это последняя попытка избежать серьезной эскалации войны.

По словам источников, у США и Израиля готов план массированных ударов по иранским энергетическим объектам. В ответ, как предполагает издание, Иран будет наносить удары по энергетическим объектам стран Персидского залива. Собеседники Axios отмечают, что Трамп продлил срок ультиматума для Ирана, чтобы дать последний шанс достичь соглашения. Вечером 5 апреля Трамп опубликовал пост без каких-либо пояснений: «Вторник, 20:00 по восточному времени (03:00 по московскому времени 8 апреля — прим. „Медузы“)».

В качестве посредников в переговорах участвуют Пакистан, Египет и Турция. Переговоры также ведутся через переписку спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. По данным одного из источников, за последние дни администрация Трампа передала Ирану несколько предложений, но пока ни одно из них Тегеран не принял.

4 апреля Трамп заявил, что через двое суток на Иран «обрушится ад», если Тегеран не согласится на сделку и не откроет Ормузский пролив. На следующий день президент США опубликовал более резкий пост, назвав руководителей Ирана «сумасшедшими ублюдками» и заявив, что если они не откроют Ормузский пролив, то «будут жить в аду».

