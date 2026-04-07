По данным WSJ, Иран прекратил прямые контакты с США после угроз Трампа. Тегеран это отрицает

Обновление. Иранское издание Tehran Times сообщило, что «дипломатические и непрямые каналы переговоров с США не закрыты».

Иран прекратил прямые дипломатические контакты с США, сообщила 7 апреля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей стран Ближнего Востока. До конца неясно, о каких прямых контактах идет речь.

Тегеран пошел на такой шаг после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил, что сегодня уничтожит «целую цивилизацию».

Как отмечает издание, переговоры с посредниками по поводу прекращения огня продолжаются. Отказ Ирана от прямых контактов с США осложнил попытки достичь соглашения до установленного Трампом крайнего срока в ночь на 8 апреля, заявили официальные лица.

Один из чиновников сказал, что, прервав контакты, Иран решил продемонстрировать неодобрение и непокорность. Неясно, возобновятся ли прямые переговоры до истечения установленного срока. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Президент США Дональд Трамп обещал, что на Иран «обрушится ад», если Тегеран не откроет судоходство по Ормузскому проливу в ближайшее время. Дедлайн Трампа истекает в ночь на среду, 8 апреля.

Ближний Восток готовится к эскалации войны США собираются бомбить иранские электростанции. Соседние страны ждут ударов Ирана и планируют ответ

