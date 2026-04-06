Иран отверг предложение о временном прекращении огня. В Тегеране настаивают, что нужно сразу договориться о постоянном мире

Иран направил Пакистану, выступающему посредником между Тегераном и Вашингтоном, свой ответ на предложение о перемирии, сообщает агентство IRNA.

Переданный план Ирана состоит из десяти пунктов. В нем Тегеран отверг предложение о временном перемирии, заявив, что вместо этого необходимо добиться окончательного прекращения войны.

Также Иран требует снятия санкций и создание протокола для безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Агентство Reuters ранее 6 апреля написало, что Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана. Он предусматривает немедленное прекращение огня и начало активных переговоров длительностью 15-20 дней для обсуждения более широкого мирного соглашения.

Axios писал, что США и Иран при участии региональных посредников также обсуждают условия прекращения огня сроком на 45 дней. Издание называло это «последней попыткой избежать серьезной эскалации» — по его данным, у США и Израиля уже готов план массированных ударов по иранской энергетике.

Президент США Дональд Трамп обещал, что на Иран «обрушится ад», если Тегеран не откроет судоходство по Ормузскому проливу в ближайшее время. Дедлайн Трампа истекает в ночь на среду, 8 апреля.