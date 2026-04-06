Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал в интервью «Коммерсанту» передачу церковных реликвий, хранившихся в музеях, Русской православной церкви (РПЦ).

Так, в 2023 году РПЦ передали икону «Троица» Андрея Рублева, хранившуюся в Третьяковской галерее, а в апреле 2026 года стало известно, что Русская православная церковь получила из этого музея иконы «Богоматерь Владимирская» и «Богоматерь Донская». Эрмитаж в 2023 году передал РПЦ серебряную раку Александра Невского. Каждый случай передачи музейных ценностей РПЦ сопровождался общественной дискуссией. В частности, представители музейного сообщества выражали опасения, что для экспонатов не будут обеспечены должные условия хранения.

Пиотровский в интервью «Коммерсанту» заявил, что «не комментирует деятельность других музеев, моих коллег». «Каждый случай — совершенно отдельный, и с „Троицей“ Рублева особая история», — сказал он.

Мы, собственно, передали раку, потому что стало ясно, что сейчас в обществе ритуальное значение важнее, чем художественное. Большая часть общества стоит в очереди, чтобы прикоснуться к Поясу Богородицы. Такова наша реальность.

По словам директора Эрмитажа смысл передачи раки «был в том, чтобы мощи святого объединились с гробницей». Пиотровский подчеркнул, что ежедневно получает данные мониторинга климата в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, где временно хранится рака.

В будущем раку планируется перенести в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где, как признал Пиотровский, «создавать нужный климат очень трудно». Но, по его мнению, совместно с руководством лавры «мы сможем все это сделать».

«В течение многих лет Эрмитаж выстроил с РПЦ стиль общения, основанный на доброй воле», — сказал директор музея. «Мы понимаем, что у нас разные подходы — музейный и церковный. Но надо искать схождения», — добавил он.

Читайте также

«Троицу» Андрея Рублева отдали РПЦ. Гробницу Александра Невского — тоже Они 100 лет хранились в Третьяковской галерее и Эрмитаже