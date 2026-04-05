Патриарх Кирилл: Владимирскую и Донскую иконы Богоматери передали РПЦ по решению Путина

Патриарх Кирилл сообщил, что решение о передаче РПЦ Владимирской и Донской икон Богоматери принял президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал 4 апреля на богослужении в московском храме Христа Спасителя.

По словам патриарха, церковь «неоднократно поднимала вопрос о том, что нужно эти святыни возвратить», но представители культуры, «ссылаясь на то, что это особые культурные ценности, и что, мол, церковь не сумеет их сохранить, всячески препятствовали этому». По его мнению, иконы «оставались как бы в плену».

«Но мое обращение в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего православного президента, привело к тому, что он принял решение о возвращении этих святынь Церкви», — рассказал он.

Патриарх также поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову и работников Третьяковской галереи «за то, что мудрое решение президента не подвергалось никакому оспариванию и не создавались какие-либо общественные движения, которые могли бы ставить под сомнение правомерность, правомочие и, в первую очередь, полезность этого деяния».

«Но теперь очень важно, чтобы, приходя к этим иконам, мы молились. Молились об Отечестве нашем, о президенте нашем православном Владимире Владимировиче, о властях, о воинстве, о том, чтобы Господь защитил наше Отечество и не дал тем, кто желает зла стране нашей, достичь своих целей», — заявил патриарх Кирилл.

На сайте Московской патриархии сообщается, что во время богослужения в храме Христа Спасителя перед амвоном были установлены обе иконы.

Владимирская и Донская иконы Богоматери хранились в Третьяковской галерее с 1930 года. Первая из них была написана в XII веке, вторая — в конце XIV или начале XV века. Донская икона находится в постоянной экспозиции, а Владимирская хранится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах.

О планах передать иконы еще 7 марта писала искусствовед Софья Багдасарова. Позже об этом сообщили РБК и «Коммерсант». 3 апреля Третьяковская галерея сообщила, что иконы будут выставлены в храме Христа Спасителя.