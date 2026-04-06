Через Ормузский пролив за выходные прошло 21 судно, сообщает Bloomberg, отмечая, что это рекордный трафик с начала войны США и Израиля с Ираном.

По данным агентства, 13 судов прошли из Персидского залива в Аравийское море, еще восемь — в обратном направлении. Большинство судов были иранскими, но зафиксирован проход через пролив и одного иракского танкера. В целом за последние несколько дней Иран разрешил проход через пролив нескольким индийским танкерам со сжиженным природным газом (СПГ), а также судам из Японии, Китая, Турции, Греции и Таиланда.

До начала войны, отмечает Bloomberg, через Ормузский пролив проходило в среднем 135 судов в день.

Через Ормузский пролив до начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля проходило около пятой части мировых поставок нефти. Иран фактически закрыл проход судов через пролив после начала войны, что стало одной из основных причин резкого роста мировых цен на энергоносители.

4 апреля сообщалось, что власти Ирана решили пропустить через Ормузский пролив суда, перевозящие гуманитарные и жизненно важные грузы, которые направляются в иранские порты.

В конце марта Иран объявил, что будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу с государств, которым присвоит статус «нейтральных». Суда из «дружественных» стран — Пакистана, Китая, России, Индии и Ирака — смогут, по плану властей Ирана, проходить через пролив бесплатно. Судам из «враждебных» государств проход через Ормузский пролив запретят.

Президент США Дональд Трамп 4 апреля потребовал от Ирана в ближайшие дни открыть движение по Ормузскому проливу, пригрозив в противном случае «обрушить ад» на страну. Первоначально Трамп написал, что Иран должен выполнить требование не позднее, чем через 48 часов, однако потом президент США назвал другой срок — не позднее 20:00 по восточному времени вторника, 7 апреля (03:00 по московскому времени 8 апреля — прим. «Медузы»)».

Читайте также

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

Читайте также

