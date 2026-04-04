Tasnim: Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам с гуманитарными и жизненно важными грузами

Иран пропустит через Ормузский пролив суда, перевозящие гуманитарные и жизненно важные грузы, которые направляются в иранские порты. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, опубликовав фото соответствующего документа.

В документе указывается, что суда, направляющиеся в иранские порты, в том числе те, которые в настоящее время находятся в Оманском заливе, должны согласовывать свои действия с властями и соблюдать установленные протоколы для прохождения через Ормузский пролив.

Через Ормузский пролив до начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля проходило около пятой части мировых поставок нефти. Иран фактически закрыл проход судов через пролив после начала войны, что стало одной из основных причин резкого роста мировых цен на энергоносители.

В конце марта Иран объявил, что будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу с государств, которым присвоит статус «нейтральных». Суда из «дружественных» стран — Пакистана, Китая, России, Индии и Ирака — смогут, по плану властей Ирана, проходить через пролив бесплатно. Судам из «враждебных» государств проход через Ормузский пролив запретят.

Дональд Трамп в обращении 1 апреля говорил, что вопрос урегулирования прохода судов через Ормузский пролив должны взять на себя страны, которые заинтересованы в этом больше всего, а Соединенные Штаты лишь готовы оказать им помощь в этом.

Страны, которых затронула остановка движения по Ормузскому проливу, настаивают на том, чтобы вопрос возобновления прохода судов был частью мирных переговоров США и Ирана. Они также настаивают на том, что Иран не должен брать плату за проход судов через пролив.

