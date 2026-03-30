Иран одобрил план о введении платы за проход по Ормузскому проливу

Комиссия по безопасности парламента Ирана одобрила план, предусматривающий, что за проход судов по Ормузскому проливу будут взимать пошлины. Об этом, как сообщает 30 марта государственная телерадиокомпания Ирана IRIB, заявил один из членов комиссии.

План предусматривает, что через пролив не смогут проходить суда, связанные с США или Израилем. Пошлины станут взимать в иранских риалах.

США уже пообещали, что не позволят Ирану взимать плату за проход по стратегически важному проливу. «[Мы] этого никогда не допустим», — заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ABC.

Рубио добавил, что остальному миру следует учесть это, поскольку «для них на кону стоит гораздо больше, чем для нас». Глава Госдепа отметил, что США получают через Ормузский пролив лишь незначительную часть энергоресурсов.

Через Ормузский пролив до начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля проходило около пятой части мировых поставок нефти. Иран фактически закрыл проход судов через пролив после начала войны, что привело к серьезной волатильности на нефтяных рынках.

Президент США Дональд Трамп потребовал 22 марта, чтобы Иран открыл проход по проливу, пригрозив разбомбить иранские электростанции. Через два дня, 24 марта, Иран уведомил международные организации, что «невраждебные» суда из Пакистана, Китая, России, Индии и Ирака могут проходить через пролив при координации с Тегераном. После этого Трамп заявил, что откладывает удары по иранским электростанциям, поскольку через пролив прошли 10 судов.

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

