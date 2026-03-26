Трамп заявил, что Иран пропустил 10 судов через Ормузский пролив. Его спросили, будут ли удары по иранским электростанциям. Он ответил: «Я не знаю»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в качестве жеста доброй воли в рамках переговоров с США пропустил десять танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

Трамп еще 24 марта говорил, что Тегеран сделал «очень большой подарок», однако до сих пор не уточнял, что именно это было.

Теперь президент США рассказал, что команда иранских переговорщиков, чтобы доказать свои серьезные намерения, пообещала пропустить через пролив восемь судов с нефтью — и они действительно прошли под пакистанскими флагами. Еще два судна иранцы пропустили дополнительно, «чтобы извиниться за то, что они сказали».

Трамп также допустил, что дедлайн для открытия Ормузского пролива, назначенный на пятницу, может быть отложен. «Я пока не знаю. Я не знаю», — заявил он в ответ на вопрос, будет ли он настаивать на выполнении дедлайна, подчеркнув, что это будет зависеть от хода переговоров.

Иран 25 марта заявил, что через Ормузский пролив при условии координации с Тегераном могут проходить суда «невраждебных» стран. В их числе был назван Пакистан — а также Китай, Россия, Индия и Ирак.

Трамп 22 марта потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив в течение двух суток, пообещав в противном случае начать удары по иранским электростанциям. На следующий день он отложил дедлайн на пять дней, заявив, что США и Иран «провели очень хорошие и продуктивные переговоры». В Тегеране ведение переговоров отрицали.

