Киев отвергает любые попытки связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Украина не имеет к этому никакого отношения. Вероятнее всего, это российская операция под ложным флагом в рамках масштабного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии», — заявил он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после созванного премьером Виктором Орбаном заседания по безопасности заявил, что Европа приближается к серьезному энергетическому кризису, в первую очередь вызванному войнами в Иране и Украине. В этой ситуации потребуется еще больше сырья, при этом Киев, по словам Сийярто, «пытается перекрыть поставки нефти и природного газа в Европу». Он добавил, что ранее «украинцы взорвали газопровод „Северный поток“, но долго утверждали, что это сделали русские». По его мнению, инцидент в Сербии «хорошо вписывается в попытки Украины помешать транспортировке российского газа и нефти в Европу».

Виктор Орбан не стал прямо обвинять Украину в причастности к произошедшему в Сербии, но отметил, что Киев «годами пытается отрезать Европу от российской энергетики».

Бывший сотрудник венгерской разведки в разговоре с Reuters отметил, что в последние дни в Венгрии обсуждался похожий план операции под «ложным флагом», затрагивающий газопровод в Сербии, в рамках попытки повлиять на результаты выборов в Венгрии. Схожую версию высказал и лидер оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяра.

«Несколько человек публично указывали на то, что на Пасху, за неделю до венгерских выборов, на газопроводе в Сербии произойдет какая-то „случайность“. Так и случилось», — заявил он.

Утром 5 апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в районе газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию, найдена взрывчатка. Позже он уточнил, что взрывчатку нашли в селе Велебит (община Канижа) в нескольких сотнях метров от газопровода «Балканский поток». Это часть «Турецкого потока», по которому Венгрия получает российский газ. По словам Вучича, он проинформировал о произошедшем премьера Венгрии Виктора Орбана.

По данным Financial Times, Кремль начал информационную кампанию, направленную на то, чтобы помочь Орбану и его партии «Фидес» победить на парламентских выборах в апреле 2026 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл эту информацию фейком.

Война 1497-й день. Украина уже несколько недель не пускает инспекторов из ЕС на нефтепровод «Дружба». Терпение Брюсселя истекает, пишет Euractiv

