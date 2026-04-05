Вучич сообщил, что в Сербии у газопровода, через который российский газ идет в Венгрию, нашли взрывчатку

В районе газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию, найдена взрывчатка, сообщил президент страны Александр Вучич. Он проинформировал о произошедшем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Наши [военные] подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы, необходимые для приведения ее в действие. Я сообщил премьер-министру Орбану, что буду информировать его о дальнейшем ходе расследования», — написал Вучич в фейсбуке.

В разговоре с журналистами он уточнил, что взрывчатку нашли в селе Велебит (община Канижа) в нескольких сотнях метров от газопровода «Балканский поток».

Виктор Орбан сообщил, что созвал экстренное заседание совета обороны Венгрии.

«Балканский поток» — газопровод, который ответвляется от «Турецкого потока» и идет из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию. Через него Венгрия получает российский газ.