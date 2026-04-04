В Москве десятки человек подали в администрацию президента обращения против блокировок мессенджеров и отключения мобильного интернета

В Москве десятки человек пришли к приемной администрации президента, чтобы подать обращения против блокировок мессенджеров и отключения мобильного интернета.

Массовую подачу обращений в конце марта анонсировала партия «Рассвет». К приемной администрации президента РФ, в числе прочих, пришли политики Борис Надеждин и Юлия Галямина.

«Надо, чтобы общество понимало, что достаточно есть безопасных способов выразить свое отношение к блокировке», — рассказала Sotavision Галямина. Надеждин, в свою очередь, сообщил журналистам, что «смысл акции в том, чтобы подать большое количество обращений». По его словам, помимо тех, кто пришел к приемной, «еще очень много людей подавали обращения в электронном виде».

По оценке корреспондента Sotavision, чтобы подать обращения люди стояли в очереди по 1,5 часа. Всего, по оценке участников акции, к приемной президента пришло около 200 человек.

В России в конце марта планировали провести несколько акций против блокировок интернета, но все они под разными предлогами не были согласованы властями. Пятерых заявителей акции против блокировок в Москве, связанных с анонимным движением «Алый лебедь» («Медуза» подробно писала о нем), отправили под административный арест. 29 марта, когда планировалось провести акции, в Москве на Болотной площади полиция задержала двенадцать человек.

Читайте также

