В Москве арестовали пятерых заявителей акции против блокировок в интернете

Бутырский районный суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток еще одного заявителя акции против блокировок в интернете Евгения Ладыгина.

Его признали виновным по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП) из-за участия «в несанкционированном мероприятии против блокировок интернета на Болотной площади», сообщила пресс-служба суда 27 марта.

Как пишет «ОВД-Инфо», он стал уже пятым представителем движения «Алый лебедь», которого отправили под арест из-за заявки на проведение протестной акции на Болотной площади в Москве 29 марта.

Помимо Евгения Ладыгина, арестованы Александра Мещерякова, Артем Неверов, Максим Хейфец и Никита Уланова. Еще два участника «Алого лебедя» уехали из России.

Власти России отказались согласовать все заявления на митинги против блокировок, которые подавали представители движения «Алый лебедь» и политтехнолог Дмитрий Кисиев, который возглавлял штаб политика Бориса Надеждина во время президентских выборов 2024 года. Власти по-разному объясняли отказ в согласовании протестных акций, в том числе заявляя, что цель митинга незаконна и недостижима.

В анонимном движении «Алый лебедь» состоят молодые люди и девушки, среди которых есть несовершеннолетние. Кто стоит за этим движением, неясно. Оппозиционные активисты и журналисты предупреждают, что проект может оказаться провокацией российских силовиков.

Анонимное движение «Алый лебедь» призывает своих подписчиков (среди них есть и подростки) протестовать против блокировок интернета 29 марта Понять, что это за сообщество, непросто. Среди организаторов — уже раскол