В Москве полиция задержала двенадцать человек на Болотной площади. Там должен был пройти митинг против блокировок в интернете

В Москве полиция произвела серию задержаний на Болотной площади, где ранее планировалось проведение акции против блокировок в интернете.

Как сообщает SotaVision, еще с утра в районе Болотной площади было усилено присутствие полицейских, у прохожих выборочно проверяли документы, неподалеку были припаркованы несколько автозаков.

Коммунальные службы, сообщал канал «Осторожно, новости», днем начали красить в сквере скамейки. Полиция ограничила проход с площади на Большой Каменный мост, который ведет в сторону Кремля.

К 15 часам (время начала митинга) на площади было очень много полицейских и лишь небольшое количество людей. «Люди ходят вокруг и по их разговорам понятно, что они тут не просто так», — рассказывал SotaVision очевидец. «Осторожно, новости» сообщал, что в основном на площади были подростки. Судя по видеозаписям с места событий, собравшихся было как минимум несколько десятков.

Около четырех часов дня полицейские начали активные призывы к находящимся на площади покинуть ее. Они объясняли свое требование выйти за пределы Болотной тем, что «в Кремле проходит мероприятие». «Сказали, если им прикажут вязать, и нас повяжут», — говорили очевидцы.

На момент написания этой заметки на Болотной площади были задержаны как минимум восемь человек, сообщает «ОВД-Инфо». Одного мужчину задержали с плакатом «Нет войне». Двое задержанных — несовершеннолетние.

Обновлено. Количество задержанных возросло до 12 человек.

Самым первым еще утром задержали 72-летнего правозащитника Александра Подрабинека за то, что он фотографировал пришедших на площадь людей. Сотрудники полиции заявили, что он «задержан для получения информации о предыдущих преступлениях».

Митинги против блокировок в интернете 29 марта активисты пытались согласовать по всей стране, но везде получили отказы. Власти объясняли их самыми разными причинами — от опасности ударов беспилотников до пандемии ковида. Ко многим организаторам впоследствии приходила полиция.

Только в Пензе власти первоначально не возражали против проведения митинга 29 марта (он планировался в гайд-парке, где формального согласования по закону не требуется) — однако позже чиновники все же запретили акцию, объяснив это тем, что в одно время с митингом на площадке будет проходить открытая тренировка по катанию на роликах.

