Мэрия Пензы запретила проводить акцию против блокировки телеграма 29 марта в местном гайд-парке. Об этом «7×7 — Горизонтальная Россия» сообщил активист Иван Финогеев. По его словам, отказ чиновники объяснили тем, что в одно время с митингом на площадке будет проходить открытая тренировка по катанию на роликах.

Проведение акций в гайд-парках не требует согласования с властями. Первоначально мэрия Пензы против митинга, который пытались провести сторонники политика Бориса Надеждина, не возражала.

Анонимное движение «Алый лебедь», также пытавшееся организовать акции против блокировок телеграма, 26 марта сообщало, что получены разрешения на проведения двух митингов — 29 марта в Пензе и 1 апреля во Владимире.

Акция во Владимире, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия», ранее была отменена под предлогом опасности атаки беспилотников. Таким образом, пишет издание, митинг в гайд-парке Пензы был последней акцией против блокировок телеграма, против которой власти не возражали.

В Москве и Санкт-Петербурге анонимному движению «Алый лебедь» отказали в проведении акций против блокировки телеграма под предлогом все еще действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса. Соратникам Бориса Надеждина под тем же предлогом было отказано в проведении акций в пяти городах Московской области.

