В Подмосковье запретили митинги за свободный интернет: «Вам нельзя, потому что ковид»

Власти подмосковных городов отказали сторонникам политика Бориса Надеждина в согласовании митингов за свободный интернет и против блокировок мессенджеров. Об этом сам политик рассказал в телеграм-канале.

Надеждин рассказывал, что вместе с соратниками подал заявку на митинги в пяти крупных городах Подмосковья — Красногорске, Химках, Долгопрудном, Мытищах и Королеве. Акции планировалось провести 29 марта. По всем этим уведомлениям Надеждин и его соратники получили отказ.

«Во всех городах Подмосковья отказали в проведении митингов против блокировки интернета и мессенджеров. Все ответы одинаковы — и выглядят как издевательство. Вам нельзя, потому что ковид», — рассказал Надеждин.

В качестве примера он опубликовал ответ от администрации городского округа Мытищи. В нем говорится, что в Подмосковье все еще действует указ губернатора от 12 марта 2020 года, который запрещает проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

«Посмотрите любые официальные каналы местных администраций и отделений „Единой России“ — полно фоток массовых мероприятий. Праздничные гуляния, концерты, встречи с депутатами, выездные администрации и митинги проводятся полностью в прежнем, действовавшем до пандемии, режиме», — написал Надеждин.

15 марта митинг против блокировок в интернете должен был пройти в Перми. Городская администрация сначала согласовала акцию, однако за два часа до ее начала отозвала разрешение под предлогом «потенциальной аварийной ситуации». Рядом с местом проведения акции задержали двух человек. Одного из них — 80-летнего активиста Виктора Гилина — оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновным в организации несогласованный акции.

В Москве заявку на митинг против интернет-блокировок подавали активисты телеграм-канала «Алый лебедь». Власти отказали в его согласовании, сославшись на «эпидемиологическую обстановку» — то есть на указ мэра Сергея Собянина от 2020 года о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Нас всех накрыло одеялом усталости». Мы спросили, как вы чувствуете себя без интернета

