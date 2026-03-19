В Москве задержали 19-летнюю администратора чата «Алый лебедь», в котором обсуждали митинг против блокировок в интернете

В Москве полиция задержала одного из администраторов чата «Алый лебедь», где обсуждался возможный митинг на Болотной площади против блокировок в интернете. Об этом сообщает SotaVision.

Задержанной Софии Чепик, судя по ее соцсетям, 19 лет. С ней провели «профилактическую беседу» и примерно через 40 минут после задержания отпустили.

Мать Чепик в беседе с «Осторожно, новости» уточнила, что полиция увезла девушку прямо из дома. После беседы ей выдали «предостережение о недопустимости нарушения закона».

Активисты канала «Алый лебедь» несколько дней назад подали официальную заявку на проведение митинга против интернет-блокировок 29 марта на Болотной площади. В среду, 18 марта, стало известно, что власти отказали в его согласовании, сославшись на «эпидемиологическую обстановку» — формально в городе до сих пор действует указ мэра Сергея Собянина от 2020 года о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса.

Как писала «Верстка», чат «Алый лебедь» появился 13 марта. Издание верифицировало нескольких из его администраторов — все они оказались молодыми людьми в возрасте от 14 до 20 лет.