Власти Москвы и Петербурга отказали анонимному движению «Алый лебедь» в проведении 29 марта митингов против блокировок интернета. Заявки на оба мероприятия отклонили из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом.

«Мы призываем всех остаться дома и отдохнуть. Митинг не согласован, его проведение незаконно, все кто выйдут в этот день куда-либо большой толпой, рискуют оказаться задержанными. Ни одного из организаторов «Алого лебедя» не будет на улице 29 числа. Мы выступаем резко против незаконных протестов и еще раз убедительно просим вас остаться дома. Мы не несем ответственности за всех, кто не послушает нас и решит действовать самостоятельно», — говорится в телеграм-канале «Алого лебедя».

При этом авторы поста указали на «лицемерие» мэрии Москвы, которая не согласовала мирный протестный митинг на пять тысяч человек из-за коронавирусных ограничений, но «резко забыла о них», когда надо провести празднование на 300 тысяч человек.

По данным «Алого лебедя», в российских городах согласованы два митинга против блокировок — 29 марта в Пензе и 1 апреля во Владимире.

Телеграм-канал «Алый лебедь» появился 13 марта. Издание «Верстка» верифицировало нескольких из его администраторов — все они оказались молодыми людьми в возрасте от 14 до 20 лет.

19 марта в Москве полицейские пришли к двум администраторам «Алого лебедя» и выдали им предостережения о недопустимости нарушения закона» в связи с запланированными митингами.

23 марта администраторы «Алого лебедя» завели новый телеграм-канал и сообщили, что «допустили серьезную ошибку», предоставив доступ к прежнему каналу представителям Z-блогера и основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Призыв не выходить 29 марта на митинги в Москве и Петербурге также был опубликован в новом телеграм-канале «Алого лебедя» .

Подробнее об «Алом лебеде»

Анонимное движение «Алый лебедь» призывает своих подписчиков (среди них есть и подростки) протестовать против блокировок интернета 29 марта Понять, что это за сообщество, непросто. Среди организаторов — уже раскол

