В России запретили экспорт бензина

Правительство РФ решило запретить экспорт бензина из России, начиная с 1 апреля. Вице-премьер Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить соответствующее постановление правительства.

В пресс-службе кабинета министров заявили, что власти пошли на такой шаг, чтобы стабилизировать цены на бензин и обеспечить приоритетное снабжение внутреннего рынка.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что запрет на экспорт может лишь затормозить рост цен, но серьезно они не снизятся.

Россия ограничена в экспорте после ударов Украины по порту Усть-Луга в Ленинградской области 25 марта, сообщил источник «Коммерсанта» в отрасли. По его словам, из-за этого в ближайшее время может снизиться уровень переработки и добычи нефти. Агентство Reuters сообщило, что, по данным источников, российские нефтяники предупредили покупателей, что могут объявить форс-мажор из-за ударов по балтийским портам.

Цены на бензин выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива, через которых проходит 20% мирового объема нефти. Из-за войны цены на нефть марки Brent 9 марта поднялись выше 100 долларов за баррель. На пике в ходе торгов нефть дорожала до 126 долларов, однако в дальнейшем цены стабилизировались на уровне 110 долларов. В администрации США при этом изучали, с чем столкнется экономика при росте цены нефти до 200 долларов за баррель, писал Bloomberg 25 марта.

Война на Ближнем Востоке спасает российский бюджет: дорогая нефть может принести Кремлю миллиарды долларов сверхдоходов Почему даже этого не хватит для решения всех проблем в экономике?