Bloomberg: команда Трампа готовится к нефти по 200 долларов за баррель

Чиновники администрации Трампа изучают, с чем столкнется экономика при росте цены нефти до 200 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники Bloomberg отмечают, что моделирование ситуации в экономике при резком скачке цен на нефть проводится регулярно в периоды напряженности и не является прогнозом. По их словам, эта работа направлена на то, чтобы убедиться, что администрация готова ко всем возможным сценариям.

Еще до начала войны на Ближнем Востоке министр финансов Скотт Бессент выражал опасения, что конфликт приведет к росту цен на нефть, говорят источники. Сотрудники министерства в течение нескольких недель доводили свои опасения до Белого дома, добавили они.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи заявил, что, хотя администрация всегда оценивает различные сценарии и экономические последствия, она не рассматривает возможности того, что цена нефти достигнет 200 долларов за баррель. По его словам, Бессент не был «озабочен» краткосрочными колебаниями в результате проведения операции «Эпическая ярость».

Bloomberg отмечает, что даже более низкая цена в 170 долларов за баррель в течение нескольких месяцев приведет к росту инфляции в США и Европе и замедлению экономического роста. Наиболее заметным эффектом в США уже стало увеличение розничных цен на бензин на 30%.

Читайте также

Читайте также

