«Нет никаких доказательств, что он жив». Родственники Никиты Журавеля сообщили, что уже три месяца не могут с ним связаться
Никита Журавель, осужденный по делам о сожжении Корана и госизмене, пропал во время этапирования. Об этом сообщила журналистка, член СПЧ Ева Меркачева, получившая соответствующее обращение от адвоката Журавеля Андрея Сабинина.
В обращении, которое Меркачева опубликовала в своем телеграм-канале, в частности говорится, что последнее письмо от Журавеля родственники получили 24 декабря 2025 года, когда его этапировали из Москвы в Ульяновск для отбывания наказания.
С этого времени и до сегодняшнего дня ни близким, ни адвокату местонахождение и судьба Журавеля неизвестны. Родные и я переживаем за жизнь и здоровье Никиты, тем более, что нет никаких доказательств, что он жив.
Меркачева пишет, что, по ее мнению, Журавель жив. Однако, отмечает она, для оповещения родственников о прибытии осужденного в колонию необходимо, чтобы он дал свое согласие на уведомление и указал имя того, кого просит уведомить, что происходит не всегда. В связи с этим Меркачева предлагает вести систему оповещения родственников осужденных «через „Госуслуги“, по смс».
Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Расследование дела почти сразу передали в Чечню. Тогда же Журавеля этапировали в СИЗО Грозного.
Позже стало известно, что в СИЗО Грозного Журавеля избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию и опубликовал видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля.
В конце февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти. Журавель признал вину по первому обвинению, но отрицал по второму.
В октябре 2024-го стало известно о новом уголовном деле против Журавеля. По версии следствия, он через мессенджер «инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины». Журавеля обвинили в госизмене и в ноябре того же года приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии. С учетом предыдущего приговора он должен будет провести в колонии 14 лет.