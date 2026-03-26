МВД России предупредило об административной и уголовной ответственности за участие в митингах. На 29 марта планировались акции против блокировки телеграма

Министерство внутренних дел РФ выпустило заявление, в котором говорится, что за участие в несогласованных митингах грозит административная и уголовная ответственность.

По данным ведомства, в соцсетях распространяются сообщения с призывами к участию 27-29 марта «в несанкционированных публичных мероприятиях, а также к совершению иных противоправных деяниях».

«Все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны. <…> МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих детей, родственников и знакомых», — говорится в сообщении.

В середине декабря в тиктоке появились видео с призывами выйти 29 марта на митинги против блокировок в интернете. В некоторых видео вместо прямых призывов присоединяться к уличным акциям звучали завуалированные сообщения. В описании к видео были указаны ссылки на анонимный телеграм-канал «Алый лебедь».

25 марта стало известно, что власти Москвы и Петербурга отказали движению «Алый лебедь» в проведении митингов против блокировок интернета. Заявки на мероприятия отклонили из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Оппозиционные активисты и журналисты отмечали, что проект может оказаться провокацией российских силовиков.

Заявки на митинги против блокировок также подавали сторонники политика Бориса Надеждина. Они хотели провести акции 29 марта в пяти крупных городах Подмосковья — Красногорске, Химках, Долгопрудном, Мытищах и Королеве. Им отказали в согласовании по аналогичной причине.

Анонимное движение «Алый лебедь» призывает своих подписчиков (среди них есть и подростки) протестовать против блокировок интернета 29 марта Понять, что это за сообщество, непросто. Среди организаторов — уже раскол

