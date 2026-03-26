Суды в Москве назначили по 15 суток ареста студентам Максиму Хейфецу и Никите Уланову из-за участия в «несанкционированном» мероприятии против блокировок на Болотной площади, сообщили в пресс-службе московских судов.

Наказание Хейфецу назначил Чертановский районный суд Москвы, Уланову — Кузьминский районный суд Москвы. Решения были вынесены 25 марта.

Обоих студентов привлекли по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

Пресс-служба московских судов не уточнила, о каком мероприятии идет речь, а также когда и в какой форме оно проходило.

После усиления блокировки телеграма в соцсетях появились видео с призывом выходить на протестные акции 29 марта. Кто выступает организатором этих акций (и есть ли централизованная организация) — неизвестно. В нескольких городах заявки на митинги согласовали, но власти уже начали отзывать согласования.

Аккаунты, которые призывали к митингам против блокировок интернета, администрировали участники анонимного движения «Алый лебедь». Оппозиционные активисты и журналисты отмечали, что проект может оказаться провокацией российских силовиков.

26 марта МВД России выпустило заявление, в котором предупредило об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных митингах. В нем говорится, что все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще есть волшебная ссылка — http://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Читайте также

Анонимное движение «Алый лебедь» призывает своих подписчиков (среди них есть и подростки) протестовать против блокировок интернета 29 марта Понять, что это за сообщество, непросто. Среди организаторов — уже раскол

Читайте также

