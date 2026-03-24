Мэрия Краснодара отозвала согласие на митинг против блокировки телеграма, объяснив это «сложной оперативной обстановкой»

Городская администрация Краснодара предупредила организатора митинга против цензуры и блокировки телеграма, что разрешение на проведение мероприятия отозвано.

Организатор митинга, депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов, рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что накануне вечером получил на почту от городской администрации документ, который «аннулирует разрешение на проведение митинга в Краснодаре». По его мнению, администрация во главе с мэром Евгением Наумовым отозвала разрешение на проведение митинга, испугавшись резонанса и большого количества людей.

В документе, как говорит Сафронов, «нет ни грамма законности». Он отмечает, что в законе прописано всего две причины для отказа в митингах — если организатор не имеет на это права или если это место, где запрещено митинговать. Заявка Сафронова, как он говорит, не подпадает под эти случаи.

По данным «Коммерсанта», решение отказать в проведении митинга в администрации города объяснили «сложной оперативной обстановкой: в Краснодаре сохраняется угроза ракетных и авиационных атак, а также возможные риски, связанные с беспилотными летательными аппаратами».

Митинг планировался 28 марта в Кленовом сквере. Сафронов заявил, что собирается оспорить отказ администрации в суде.

В середине марта в соцсетях появились видео с призывом на акции против блокировки телеграма. Кто выступает их организатором (и есть ли централизованная организация) — неизвестно. Однако в нескольких городах такие акции удалось согласовать, в частности — в Краснодаре. Местный депутат Александр Сафронов хотел провести митинг в воскресенье, 29 марта, но власти предложили площадку в 20 километрах от центра города. Тогда организаторы согласились на более близкий сквер Кленовый — но на день раньше.

Как РКН блокирует телеграм? Правда ли, что ведомству не хватает оборудования? И что может сделать команда самого мессенджера? Отвечают разработчик VPN, киберадвокат и журналисты, пишущие о технологиях

