Кинокритика Екатерину Барабаш заочно приговорили к пяти годам по делу о военных «фейках». Она успела бежать во Францию

Суд подмосковного города Пушкино заочно приговорил кинокритика Екатерину Барабаш к пяти годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сама Барабаш сообщила в фейсбуке.

«Теперь я официально уголовница. Но перед друзьями-единомышленниками и коллегами по статье неудобно — всем дают по 8, а мне почему-то всего 5. Неловко даже», — написала она.

Екатерина Барабаш сотрудничала с изданием Republic, «Российской газетой», «Независимой газетой», Forbes и агентством «Интерфакс».

В феврале 2025 года Барабаш задержали в Москве, куда она вернулась после Берлинского кинофестиваля. Кинокритику предъявили обвинение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Следствие утверждало, что Барабаш разместила в одной из соцсетей «заведомо ложную информацию» о действиях Вооруженных сил РФ. Поводом для уголовного дела стали четыре поста Барабаш в фейсбуке. Три из них к моменту задержания уже были удалены. В четвертом рассказывалось о российских бомбежках в Украине.

Суд отправил Барабаш под домашний арест. 21 апреля российские госагентства сообщили, что кинокритик объявлена в розыск, поскольку не явилась на заседание Пушкинского городского суда. Вслед за этим стало известно, что Барабаш сумела сбежать из-под домашнего ареста и выехать во Францию. Ее тайно вывезли из России с помощью организации «Репортеры без границ».