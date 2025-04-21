ТАСС, РБК и РИА Новости: кинокритик Екатерина Барабаш, обвиняемая по делу о «фейках» про армию, объявлена в розыск

Кинокритик Екатерина Барабаш, которую обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию, не явилась в суд, ее местонахождение неизвестно, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По данным РБК, 21 апреля у Барабаш, которая находится под домашним арестом, должно было пройти заседание по ее уголовному делу в Пушкинском городском суде (это подтверждается и данными на сайте суда). Однако местонахождение Барабаш неизвестно, она объявлена в розыск, утверждает РБК.

О том, что Барабаш объявлена в розыск, также сообщают ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и РИА Новости со ссылкой на главное управление ФСИН по Москве. По данным ведомства, Барабаш нарушила домашний арест и суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу.

В базе данных МВД сведений о розыске Барабаш на момент публикации новости не было, убедилась «Медуза».

РБК утверждает, что уголовное дело Екатерины Барабаш приостановлено. Адвокат Барабаш Михаил Бирюков в беседе с РБК заявил, что сторона защиты «воздерживается от комментариев по делу».

Екатерина Барабаш — известный кинокритик, дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша. В последнее время Барабаш сотрудничала с изданием Republic. До этого она работала в «Российской газете», «Независимой газете», Forbes и агентстве «Интерфакс». В 2016 году Барабаш, по ее словам, уволили из «Интерфакса» за критику российских властей.

25 февраля Барабаш задержали в Москве, куда она вернулась после Берлинале. Ночь она провела в изоляторе временного содержания. Кинокритику предъявили обвинение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Следствие утверждает, что Барабаш разместила в одной из соцсетей «заведомо ложную информацию» о действиях российских вооруженных сил. Поводом для уголовного дела стали четыре поста Барабаш в фейсбуке. В СК заявили, что в ходе допроса она признала вину в полном объеме. Суд отправил Барабаш под домашний арест. В апреле Минюст РФ объявил Барабаш «иноагентом».

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