В Москве задержана кинокритик Екатерина Барабаш

Следственный комитет России задержал в Москве кинокритика Екатерину Барабаш, сообщил ее сын Юрий Барабаш в фейсбуке 25 февраля.

«Статья и обстоятельства пока не известны. Предположительно, это связано с ее профессиональной деятельностью (она работала в издании Republic) и гражданской позицией. Известно, что она находится в СК Дорогомиловского района», — сообщил Юрий Барабаш.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что Барабаш задержана, не приведя никаких деталей.

«С Барабаш проводятся следственные действия в рамках возбужденного ранее уголовного дела», сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, что по итогам следственных действий в отношении Барабаш могут избрать меру пресечения. О каком уголовном деле идет речь и в каком статусе находится Барабаш, не уточняется.

В Следственном комитете пока не комментировали случившееся.

Екатерина Барабаш — известный кинокритик. В 2016 году Барабаш, по ее словам, уволили из «Интерфакса» за критику властей РФ. Сотрудничает с изданием Republic с октября 2022 года. Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, который работал первым заместителем главного редактора «Литературной газеты».