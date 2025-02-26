Кинокритика Екатерину Барабаш задержали по обвинению в распространении «фейков» о российской армии

Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве в рамках дела о распространении «фейков» о российской армии (статья 207.3 УК РФ), сообщил в фейсбуке ее сын Юрий Барабаш со ссылкой на адвоката.

Слушания по мере пресечения Барабаш, добавил он, планируют провести 26 февраля в Дорогомиловском районном суде. Иные подробности Юрий Барабаш не сообщил.

Екатерину Барабаш задержали 25 февраля. Источник ТАСС тогда сообщил, что кинокритика задержали в рамках уголовного дела, но не уточнил никаких деталей.

Следственный комитет подтвердил, что Барабаш предъявлено обвинение по статье о распространении «фейков». Следствие утверждает, что Барабаш разместила в одной из соцсетей «заведомо ложную информацию» о действиях российских вооруженных сил. В СК заявили, что в ходе допроса она признала вину в полном объеме.

Екатерина Барабаш — известный кинокритик. В 2016 году Барабаш, по ее словам, уволили из «Интерфакса» за критику властей РФ. С октября 2022 года она сотрудничает с изданием Republic. Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша.